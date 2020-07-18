Шокирующие кадры: мужчина сорвался вниз из окна горящей квартиры в Петербурге

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Василий Заика
Эксклюзив 338

Пожар в одном из жилых помещений дома на бульваре Трудящихся в Колпино произошел ночью 18 июля.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует шокирующее видео, снятые очевидцами пожара в одной из квартир дома на бульваре Трудящихся в петербургском Колпино. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из окон жилища. На подоконнике сидит по пояс раздетый мужчина. Многочисленные свидетели ЧП просят пострадавшего держаться из последних сил.

В определенный момент мужчина в попытке спасти свою жизнь слезает с подоконника и держится за него руками, находясь на волосок от смерти. Открытый огонь в это время уже вплотную подбирается к нему. Через несколько секунд погорелец под истошные крики зевак срывается вниз. Информации о дальнейшей судьбе мужчины нет. По неподтвержденным данным, он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ имени Джанелидзе.

В результате ЧП погибли два человека. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое погибли в полыхающей в Колпино квартире.

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