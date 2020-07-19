Годовая девочка умерла под колесами автомобиля во время семейного праздника

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в деревне Клищино Тульской области. Как сообщает местное Управление ГИБДД, трагедия произошла во время семейного торжества.

По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых во время праздника в доме у ее бабушки. Она самостоятельно вышла на проезжую часть, в то время как 29-летний молодой человек, управляя автомобилем Toyota Alphard, наехал на ребенка. В результате полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

Как признается предполагаемый виновник, он забирал соседа, а когда начал движение, не заметил девочку.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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