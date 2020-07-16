Видео: Автобус со школьниками после ЕГЭ влетел под КАМАЗ в Астраханской области
Авария произошла на ремонтируемом участке дороги «Сеитовка — Ватажное — граница Республики Казахстан».
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Фото, видео: vk.com/podslushano_astra
Автобус со школьниками после ЕГЭ влетел под КАМАЗ в Астраханской области. Авария произошла на ремонтируемом участке дороги «Сеитовка — Ватажное — граница Республики Казахстан».
В микроавтобусе находились четыре выпускницы в возрасте 17-18 лет, которые в сопровождении взрослого направлялись в поселок Комсомольский.
Предварительно, пострадал педагог и одна из девушек.
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