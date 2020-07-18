Родня Надежды Румянцевой продает любимый актрисой загородный дом

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, решил продать особняк на Рублевском шоссе в Подмосковье, где в последние годы проживала актриса, пишет Starhit.ru.

Причины такого решения банальны — сам вдовец, а также его дочь от первого брака Карина, которую с детства воспитывала Надежда Румянцева, постоянно живут в Москве. Содержать большой дом с огромным участком им тяжело, а в частых выездах за город нет смысла — единственный внук Хштояна уже вырос и перебрался за границу. Поэтому и был нанят риелтор.

Дом площадью в 217 квадратных метров выставили за 42 миллиона рублей, хотя в случае быстрого потенциального покупателя в ближайшее время Хштояны готовы скинуть цену до 40 миллионов. Вдобавок новый владелец получит участок площадью в 730 квадратных метров, где многие растения были посажены руками самой великой актрисы.

В доме на Рублевке есть все для комфортной жизни: евроремонт, два балкона, несколько ванных и камин. Кроме того, там же останутся и антикварные шкафы, выбранные Румянцевой.

Надежда Румянцева прославилась в 1950-е годы, а всенародная любовь пришла к ней после роли Тоси Кислициной в комедии «Девчата», которую восторженно приняли во многих странах вне Советского Союза. Хотя за плечами актрисы было уже немало известных фильмов («Неподдающиеся», «Королева бензоколонки» и другие), Румяцева с легкостью ушла из кино, чтобы последовать за супругом-дипломатом за границу. Она долго жила с ним в Малайзии, а затем и в Египте, но после возвращения в СССР смогла найти свою нишу на телевидении — озвучивала мультипликационные и художественные фильмы, занималась озвучкой зарубежных картин и вела передачу «Будильник». Актриса умерла в 2008 году в возрасте 77 лет.

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