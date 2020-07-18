«Куча бабла, которого вам не видать»: какой была скончавшаяся Анна Амбарцумян?

Экстрасенс, ведунья и сексолог Анна Амбарцумян была скандально известно в мире российского шоу-бизнеса. Ее часто можно было увидеть в числе гостей на передачах «Пусть говорят» и «На самом деле», но это было далеко не все, чем занималась покойная блогерша, пишет KP.RU.

Анна жила обеспеченной жизнью — не только за счет своей семьи, но и благодаря богатым клиентам, среди которых было немало мужчин из мира бизнеса и криминала. Говорят, что они шли к ней за амулетами, гарантированно привлекающими удачу и деньги, так что один сеанс обходился им в 2,5-500 тысяч рублей.

Благодаря этому Амбарцумян могла позволить себе несколько элитных квартир в столице, дорогие машины и роскошные вечеринки. Все это вызывало зависть у ее хейтеров и вопросы у подписчиков, на что Анна всегда отвечала достаточно резко.

«В моих руках диплом отличницы и золотой значок. А еще куча бабла, которого вам не видать, сколько бы вы ни батрачили», — гордо писала она, при этом себя на полном серьезе называла королевой, а окружающих часто звала недостойными рабами.

Анна Амбарцумян была известна и тем, что стала крестной маленькой Сони — правнучки Алисы Фрейндлих. Анна дружила с матерью малышки, своей тезкой Анной, с детства, когда они учились в одном классе.

Ранее 5-tv.ru писал, что дрессировщик Эдгар Запашный успел пообщаться с Анной незадолго до ее смерти.