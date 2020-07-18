«Я немного напугана»: запись жалоб адвокату блогершей Амбарцумян на коллекторов

Как стало известно 5-tv.ru, девушка согласилась стать поручителем для своей знакомой, которой потребовалось взять в долг приличную сумму. В итоге, хотя сама Амбарцумян не подписывала никаких документов, ей стали звонить коллекторы.

Незадолго до смерти Амбарцумян советовалась с адвокатом по поводу сложившейся ситуации и жаловалась, что ей целыми днями звонят с требованием вернуть деньги незнакомцы. Стоило хоть раз не взять трубку, как ей на номер начинали приходить смс-сообщения с угрозами.

«Я им пригрозила, но им совершенно все равно, — в отчаянии призналась блогер. — Они продолжают названивать и пишут сообщения из серии „жди в гости“. Честно говоря, я немного напугана».

Также, несмотря на проживание в закрытом доме, попасть на территорию которого посторонние не могли, Анна волновалась, что ее могут найти за его пределами.

«Если он знает мой адрес, может стоять и ждать меня у дома, я очень переживаю за собственную сохранность, вдруг они что-то сделают», — сказала она незадолго до смерти.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение соседей скончавшейся о том, что могло стать причиной ее гибели.