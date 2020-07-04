Как понять, что человек будет изменять во время отношений? Рассказывает сексолог

Очень часто, когда мы знакомимся с человеком в приложениях для знакомств, нам не известно, что от него можно ожидать. Фотографии в интернете и общение по телефону, редко могут выдать истинные мотивы и цели знакомства у того или иного человека. Все карты раскроются во время первой встречи, если обращать внимание на правильные вещи. Сексолог Анна Амбарцумян рассказала специально для 5-tv.ru, на что стоит обратить внимание во время первой встречи и заметила, что данные черты поведения присущи потенциальным изменникам не только с сайтов знакомств, но и если вы познакомились в реальной жизни. Также Анна добавила, что по этим признакам можно распознать не только неверного мужчину, но и женщину.

Заявляет о норме полигамии

Свободолюбивые мужчины и женщины ведут себя одинаково. У них, как правило, есть две крайности. Первая заключается в том, что человек с первых минут знакомства начинает доносить до вас мысль, что измены — это неизбежность. По их мнению, измены в отношениях являются нормой. Такие люди часто заявляют, что физическая измена таковой не считается. Они также часто говорят о том, что свободные отношения — это истинное удовольствие, которое не дано познать людям, сосредоточенным друг на друге. Такие люди постоянно пытаются подчеркнуть прелести этого мира в лице других мужчин или женщин.

Отрицает способность изменять

Вторая крайность заключается в том, что потенциальные изменники постоянно подчеркивают свою неспособность изменять. Особенно стоит обратить внимание, когда это происходит в неуместный момент или постоянно. Они нарочно выводят на разговор о неверности и яро подчеркивают, что это плохо. Также эти люди постоянно интересуются, ведете ли вы переписки с другими людьми и общаетесь ли с другими мужчинами или женщинами. Они позволяют себе вести такие расспросы и ревнуют, даже если с момента знакомства прошло совсем мало времени. Да, такое поведение может быть признаком ревнивой натуры, но и звоночком к тому, что этот человек сам имеет большой круг общения с противоположным полом на стороне.

Бегающий взгляд

Обратите внимание на взгляд человека. Если вы заметили, что у него или нее бегают глаза и концентрируются на других женщинах или мужчинах, это еще один признак человека, который приемлет измены в отношениях. Взгляд способен выдать, что ваш новый знакомый или знакомая находятся в постоянном поиске. Этот человек никогда не сможет быть верным, потому что он крайне свободолюбив и вряд ли измениться.

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