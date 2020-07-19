Пригожин поспорил с Распутиной об уровне таланта российских артистов

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Алиса Старжевская
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По мнению продюсера, далеко не все исполнители— «бездумные обезьяны».

Пригожин поспорил с Распутиной об уровне таланта российских артистов

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» недавнее высказывание Маши Распутиной о состоянии российской музыкальной сцены. Накануне певица заявила, что по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны». Звезда полагает, что шоу-бизнес находится на низком уровне.

В свою очередь, Пригожин не разделяет подобного мнения. По мнению супруга Валерии, характеризовать подобных образом всех представителей российской эстрады нельзя. Продюсер считает, что сейчас есть множество талантливых исполнителей, хотя порой можно встретить композиции далеко не самого высокого качества.

«Она имеет право на собственную точку зрения и на свое мнение. Безголосых достаточно, но не все. Если она сказала „все“, то она не права, потому что в этом мире есть еще и талантливые люди. Конечно, у многого, что сегодня делают, качество низкого характера», — считает Пригожин.

Также в ходе беседы он отметил, что само появление такой музыки обусловлено спросом на нее со стороны слушателей. По словам продюсера, аудитория сейчас в большинстве случаев предпочитает «легковесное», а тех, кто продолжает бороться за качество, «перестала воспринимать».

Ранее 5-tv.ru писал об интервью певицы Маши Распутиной, в котором она раскритиковала шоу-бизнес и рассказала, откуда, по ее мнению, появился коронавирус.

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