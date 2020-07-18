«Счастлива, что ты у меня есть»: жена Крутого поздравила их дочь с 17-летием

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Алиса Старжевская
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Александра Крутая — младшая дочь композитора Игоря Крутого от его второй жены Ольги.

Фото, видео: Instagram @olgakroutoi

Бизнесвуман Ольга Крутая трогательно поздравила свою младшую дочку с днем рождения. Девочке, рожденной от союза с композитором Игорем Крутым, исполнилось 17 лет, о чем мать сообщила, разместив пост на своей странице в Instagram.

«Я безмерно счастлива, что ты у меня есть. Умная, добрая, теплая девочка», — с нежностью написала Ольга, разместив подборку фотографий дочери разных лет.

Instagram @olgakroutoi

С пожеланиями присоединились и подписчики Ольги.

«Поздравляю и маму, и дочку»;

«Дочка вам даст такой силы любовь, что ️повторить нельзя»;

«Поздравляю вас с днем рождения Сашули — самого красивого вашего совместного творения», — отметились они в комментариях.

До встречи с Ольгой у Игоря Крутого в первом браке родился сын, а у Ольги — дочь Виктория. Позже она стала падчерицей композитора, который всегда считал ее своей родной. Ольга владеет парфюмерным брендом и живет преимущественно в США, где в Нью-Джерси строит карьеру ее старшая дочь, уже сама ставшая матерью.

5-tv.ru публиковал воспоминания Игоря Крутого о детстве с сестрой Аллой.

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