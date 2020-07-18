Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса

Григорий Лепс отметил на днях свой 58 день рождения. На вечеринку в честь праздничной даты среди прочих именитых гостей пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга — фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Серию снимков с торжества она выложила на своей странице в Instagram.

«Человек — великий талантище, даже в свой день весь вечер пел для своих друзей и близких! Дорогое наше Чудовище, счастья, здоровья, успеха! Береги себя и свой талант!» — написала Навка под фото.

Instagram @tatiana_navka

Судя по кадрам, обстановка на вечеринке была непринужденная, без галстуков. И сам именинник, и мужская часть гостей одеты в джинсы, футболки и цветные пиджаки. Иное дело — женщины. Татьяна Навка выбрала для торжества белоснежный брючный костюм, черный топ и лодочки на шпильках. На фоне остальных выделялась супруга Григория Лепса Анна — в элегантном алом платье в пол с пикантным разрезом.

Подписчики Навки в комментариях отмечают невероятную дружескую атмосферу на празднике, которая ощущается даже на фотографиях.

«Супер! Огонь прям через экран!»

«Вот это атмосфера! Круть!»

«Какие все замечательные!» — пишут пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности своей семейной жизни с Татьяной Навкой.