Жуткий инцидент произошел сегодня возле станции «Сергиево» в Санкт-Петербурге. Самосвал, проезжающий по дороге, сбил человека. Позже видео с места инцидента в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Как видно на кадрах, сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший в результате ДТП жив. Подробности о его состоянии пока не сообщаются.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.