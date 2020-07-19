Самосвал переехал мужчину в Петербурге — кадры с места

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Светлана Шевченко
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Пострадавший остался жив. Медики ему экстренно оказывают медицинскую помощь.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; ВКонтакте spb_today_unpublished

Жуткий инцидент произошел сегодня возле станции «Сергиево» в Санкт-Петербурге. Самосвал, проезжающий по дороге, сбил человека. Позже видео с места инцидента в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Как видно на кадрах, сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший в результате ДТП жив. Подробности о его состоянии пока не сообщаются.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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