Самосвал переехал мужчину в Петербурге — кадры с места
Пострадавший остался жив. Медики ему экстренно оказывают медицинскую помощь.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; ВКонтакте spb_today_unpublished
Жуткий инцидент произошел сегодня возле станции «Сергиево» в Санкт-Петербурге. Самосвал, проезжающий по дороге, сбил человека. Позже видео с места инцидента в социальных сетях опубликовали очевидцы.
Как видно на кадрах, сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший в результате ДТП жив. Подробности о его состоянии пока не сообщаются.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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