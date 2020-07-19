Пожар уничтожил гостиницу на базе отдыха в Приморском крае

|
Василий Заика
14

ЧП произошло утром 19 июля в Хасанском районе на юге региона.

Фото, видео: Instagram @g.khlopov

Пожар уничтожил здание гостиницы на базе отдыха «Нептун» в Приморском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 19 июля в Хасанском районе в бухте «Витязь» на юге региона.

По свидетельству очевидцев, к моменту прибытия на место происшествия пожарных расчетов двухэтажное строение было охвачено огнем. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В причинах чрезвычайного происшествия предстоит разобраться дознавателям. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар вспыхнул на парковке в Петербурге.

Пожар уничтожил гостиницу на базе отдыха в Приморском крае

1/3

Instagram @g.khlopov

2/3

Instagram @g.khlopov

3/3

Instagram @g.khlopov

Читайте также

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
Пожар уничтожил гостиницу на базе отдыха в Приморском крае
10:15
Синоптик рассказал, когда в Петербург вернутся дожди и похолодание
10:01
В США испугались запрета на вывоз зерна из России
9:45
Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
9:26
Ученые раскрыли механизмы старения и долголетия
9:11
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины для детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок