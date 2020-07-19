Пожар уничтожил гостиницу на базе отдыха в Приморском крае
ЧП произошло утром 19 июля в Хасанском районе на юге региона.
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Фото, видео: Instagram @g.khlopov
Пожар уничтожил здание гостиницы на базе отдыха «Нептун» в Приморском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло утром 19 июля в Хасанском районе в бухте «Витязь» на юге региона.
По свидетельству очевидцев, к моменту прибытия на место происшествия пожарных расчетов двухэтажное строение было охвачено огнем. По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В причинах чрезвычайного происшествия предстоит разобраться дознавателям. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар вспыхнул на парковке в Петербурге.
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