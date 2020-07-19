Сильный пожар вспыхнул на парковке в Петербурге — видео
Автомобиль загорелся между домами по проспекту Маршала Жукова и Ленинским проспектом.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Пожар вспыхнул на юге Санкт-Петербурга. Как рассказали свидетели инцидента в социальных сетях, возгорание произошло домами по проспекту Маршала Жукова, 34 и Ленинским проспектом, 104. Оно было вызвано поджогом машины. Жители близлежащих домов сначала услышали хлопок, а потом увидели, как машина загорелась.
«Поджог машины на Ленинском, 104 на стоянке. Сильный хлопок, и горит машина», — рассказала очевидица.
В настоящий момент пожар ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Рядом находящиеся машины серьезных повреждений не получили.
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