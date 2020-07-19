«Высказал все в лицо»: Ливанов о конфликте с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе

|
Василий Заика
66

Народный артист РСФСР 19 июля отмечает 85-летний юбилей.

«Высказал все в лицо»: Ливанов о конфликте с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе

Фото: Кадр из кинофильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" реж. Игорь Масленников

Исполнитель роли Шерлока Холмса, режиссер кино и мультипликации, писатель Василий Ливанов, который 19 июля празднует 85-летний юбилей, в интервью «Аргументы и Факты» рассказал о конфликте с режиссером фильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла Игорем Масленниковым.

Василий Ливанов изначально не предполагал, что образ экранного героя станет его визитной карточкой. Актер горел желанием сыграть сыщика так, как его описывал автор.

«Я просто хотел сыграть того Шерлока Холмса, который описан Конан Дойлом. И привнести в это немножко моего отношения к герою. Впервые я прочитал это произведение, когда мне было 14 лет. Как же я был вдохновлен! Поэтому, когда получил роль Шерлока Холмса, можно сказать, сбылась мечта юности», — вспоминает Василий Ливанов.

Народный артист РСФСР отмечает, что его Шерлок Холмс получился несколько ироничным. Именно так Василий Ливанов выразил личное отношение взрослого мужчины к мальчишеским впечатлениям от прочитанного.

Актер признался, что режиссер фильмов о сыщике Игорь Масленников рассматривал несколько кандидатов на главную роль. Кроме самого Василия Ливанова, в пробах участвовали Александр Кайдановский Сергей Юрский. Исполнитель роли сыщика с Бейкер-стрит узнал об этом позднее.

Съемки цикла фильмов о Шерлоке Холмсе проходили на протяжении семи лет — с 1979 по 1986 годы. В середине 1980-х между Василием Ливановым и Игорем Масленниковым разгорелся конфликт. Исполнителей основных ролей и создателей картины представили к государственной премии СССР. В определенный момент «наверху» решили оставить всех номинантов не у дел и наградить только самого режиссера.

Василий Ливанов считает, что Игорь Масленников знал о таком развитии событий заранее, но ничего никому не сказал.

«В самой конкретной форме я высказал Масленникову, как называется его поступок. <…> О-ох, даже не буду говорить в газете. Это нецензурное слово», — рассказал Василий Ливанов.

Работа актера была признана английской королевой. Василий Ливанов за Шерлока Холмса был награжден орденом Британской империи.

aif.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, через какие любовные испытания прошел звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил удивили всех рождением второго ребенка
11:48
Муж дважды переехал на автомобиле жену, не пустившую его за выпивкой
11:22
«Высказал все в лицо»: Ливанов о конфликте с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе
11:04
Видео: Джиган показал, как растолстел после реабилитации
10:43
Чемпиона UFC Петра Яна отстранили от боев
10:31
Пожар уничтожил гостиницу на базе отдыха в Приморском крае

Сейчас читают

Тренер Александровской почтил ее память архивными записями
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок