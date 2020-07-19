«Высказал все в лицо»: Ливанов о конфликте с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе

Исполнитель роли Шерлока Холмса, режиссер кино и мультипликации, писатель Василий Ливанов, который 19 июля празднует 85-летний юбилей, в интервью «Аргументы и Факты» рассказал о конфликте с режиссером фильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла Игорем Масленниковым.

Василий Ливанов изначально не предполагал, что образ экранного героя станет его визитной карточкой. Актер горел желанием сыграть сыщика так, как его описывал автор.

«Я просто хотел сыграть того Шерлока Холмса, который описан Конан Дойлом. И привнести в это немножко моего отношения к герою. Впервые я прочитал это произведение, когда мне было 14 лет. Как же я был вдохновлен! Поэтому, когда получил роль Шерлока Холмса, можно сказать, сбылась мечта юности», — вспоминает Василий Ливанов.

Народный артист РСФСР отмечает, что его Шерлок Холмс получился несколько ироничным. Именно так Василий Ливанов выразил личное отношение взрослого мужчины к мальчишеским впечатлениям от прочитанного.

Актер признался, что режиссер фильмов о сыщике Игорь Масленников рассматривал несколько кандидатов на главную роль. Кроме самого Василия Ливанова, в пробах участвовали Александр Кайдановский Сергей Юрский. Исполнитель роли сыщика с Бейкер-стрит узнал об этом позднее.

Съемки цикла фильмов о Шерлоке Холмсе проходили на протяжении семи лет — с 1979 по 1986 годы. В середине 1980-х между Василием Ливановым и Игорем Масленниковым разгорелся конфликт. Исполнителей основных ролей и создателей картины представили к государственной премии СССР. В определенный момент «наверху» решили оставить всех номинантов не у дел и наградить только самого режиссера.

Василий Ливанов считает, что Игорь Масленников знал о таком развитии событий заранее, но ничего никому не сказал.

«В самой конкретной форме я высказал Масленникову, как называется его поступок. <…> О-ох, даже не буду говорить в газете. Это нецензурное слово», — рассказал Василий Ливанов.

Работа актера была признана английской королевой. Василий Ливанов за Шерлока Холмса был награжден орденом Британской империи.

aif.ru

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