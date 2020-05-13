Советский и российский актер Александр Ширвиндт празднует пополнение в семействе. Не так давно у него родились правнуки — близнецы Семен и Матвей, а накануне на свет появился внук. Молодая жена 62-летнего телеведущего Михаила Ширвиндта подарила ему сына. Только вот имя для своего наследника новоиспеченные родители, судя по всему, так и не выбрали.

«Правнуков назовут Семен и Матвей, а внука пока они думают, только вчера появился. <…> Когда карантин снимут, тут же будем их знакомить», — рассказал Александр Ширвиндт в интервью 5-tv.ru.

К слову, все эти радостные события, по иронии судьбы, в семье Ширвиндта произошли за один месяц. Сначала близнецов родила дочь телеведущего Михаила — Александра, а уже сегодня стало известно, что сын актера стал многодетным отцом. У него появился третий наследник. До этого звезда воспитывал только дочь Александру и сына Андрея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган в почтенном возрасте вновь стал отцом.