Муж дважды переехал на автомобиле жену, не пустившую его за выпивкой

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Алиса Старжевская
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Пара распивала алкоголь с 14 июля.

Муж дважды переехал на автомобиле жену, не пустившую его за выпивкой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

В городе Голицыно Одинцовского района Московской области был обнаружен труп 51-летней женщины с травмами, полученными от наезда автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый виновник произошедшего — муж погибшей, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером в субботу, 18 июля. По предварительным данным, супруги, являясь безработными, со вторника, 14 июля, занимались распитием алкогольных напитков. Однако на 5 день алкоголь подошел к концу, и муж женщины решил пополнить запасы, но жена воспротивилась этой инициативе. Тогда супруг, уже находясь за рулем своего автомобиля Ford Focus, наехал на женщину. А после того как убедился, что она все еще подает признаки жизни, проехал по ней задним ходом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас предполагаемый виновник находится в местном отделении полиции и до сих пор в состоянии алкогольного опьянения. Следствие выясняет все подробности произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве 56-летнего жителя Санкт-Петербурга, от тела которого злоумышленники пытались избавиться с помощью мусорного бака.

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