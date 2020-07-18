Завидный жених: Харламов стал мишенью для светских львиц после разрыва с Асмус

Российский юморист и актер Гарик Харламов проходит сейчас через бракоразводный процесс с Кристиной Асмус, однако не унывает. Как передает сайт KP.RU, комик проводит свободное время на постоянных тусовках, а рядом с ним последнее время замечают множество спутниц.

Помимо того, что Харламов оформляет развод с Асмус и является фактически холостым мужчиной, он привлекает женщин еще и своим финансовым положением. Российское издание Forbes внесло актера в список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет, а его доход издание оценило в 208 миллионов рублей в год.

Исходя из этого, не удивительно, что последнее время Харламов стал мишенью для многих женщин. Сначала таблоиды приписывали ему роман с актрисой Яной Кошкиной, но после на одном из недавних светских дней рождений он был замечен уже с другой блондинкой-моделью.

Как рассказывают коллеги Харламова, он действительно попал в категорию завидных женихов, но вряд ли он пойдет под венец в ближайшее время, особенно с коллегой.

Ранее 5-tv.ru писал, СМИ стал известен инициатор развода Харламова и Асмус.