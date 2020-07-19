«Смотритесь горячо»: Викторию Дайнеко заподозрили в романе с модельером
Певица заинтриговала фанатов чувственным снимком.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Певица Виктория Дайнеко подлила масла в огонь на фоне обсуждения своего нового романа. Девушка опубликовала кадры с новой фотосессии, на которых появилась вместе с известным модельером Оскаром Ренкелем, чем вызвала большой интерес со стороны своих подписчиков.
На чувственном фото модельер нежно обнимает Дайнеко и прислоняется лбом к ее волосам, а она томно смотрит в камеру. Некоторые пользователи предположили, что между молодыми людьми роман, поскольку «сыграть» такие чувства на публику очень сложно.
«Какие вы красивые люди»;
«Очень красивая пара»;
«Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!»;
«Это ее молодой человек?» — спросили в комментариях юзеры.
Виктории Дайнеко приписывали романы со многими знаменитостями, однако сама певица предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. В прошлом Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, в браке с которым родила дочку. Замужество не было удачным, и спустя два года союз распался.
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