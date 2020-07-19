«Смотритесь горячо»: Викторию Дайнеко заподозрили в романе с модельером

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Алиса Старжевская
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Певица заинтриговала фанатов чувственным снимком.

«Смотритесь горячо»: Викторию Дайнеко заподозрили в романе с модельером

Фото: Instagram @victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко подлила масла в огонь на фоне обсуждения своего нового романа. Девушка опубликовала кадры с новой фотосессии, на которых появилась вместе с известным модельером Оскаром Ренкелем, чем вызвала большой интерес со стороны своих подписчиков.

На чувственном фото модельер нежно обнимает Дайнеко и прислоняется лбом к ее волосам, а она томно смотрит в камеру. Некоторые пользователи предположили, что между молодыми людьми роман, поскольку «сыграть» такие чувства на публику очень сложно.

Instagram @victoriadaineko

«Какие вы красивые люди»;

«Очень красивая пара»;

«Так рада за вас! Смотритесь очень горячо вместе!»;

«Это ее молодой человек?» — спросили в комментариях юзеры.

Виктории Дайнеко приписывали романы со многими знаменитостями, однако сама певица предпочитает скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. В прошлом Дайнеко была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, в браке с которым родила дочку. Замужество не было удачным, и спустя два года союз распался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Любовь Толкалина рассталась с мужем.

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