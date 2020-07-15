«Не сможем быть вместе»: Толкалина рассталась с мужем Саймоном Бассом

В марте 2020-го стало известно, что актриса и бывшая жена Егора Кончаловского Любовь Толкалина замужем за британским композитором Саймоном Бассом. Об этом она сообщила в своем Instagram, отвечая на комментарий фолловера. Толкалина призналась что просто забыла об этом рассказать. Но в интервью еженедельнику «7 дней» Толкалина заявила, что разорвала отношения с мужем. По ее словам, виной всему самоизоляция и ее неготовность сменить постоянно местожительства на Великобританию.

«Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах, это однозначно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что эта самоизоляция, вирус всех поместил в то место, где они и должны быть», — откровенно призналась Любовь.

Актриса рассказала, что на время пандемии коронавируса уехала в деревню Сватьма, где сейчас живут ее родители. Там она смогла почувствовать близость родным краям и своей семье. Толкалина призналась, что за это время провела очень много времени с родными. Там же она сделала вывод, что не сможет переехать из России в Великобританию, чтобы воссоединиться с мужем.

«Никогда так много времени не проводила с родителями, даже в детстве. Почувствовала близость к земле, к своим корням. И пришла к выводу, что я никогда не смогу переехать в другую страну», — рассказала она.

Во время режима самосохранения, Любовь Толкалина не сидела в деревне сложа руки, а занялась реставрацией храма в Савватьме, также научилась звонить в колокола и решила построить еще один дом. Новое жилье актриса решила возвести для того, чтобы туда приезжали члены ее семьи и друзья.

«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. А теперь я поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор», — поделилась планами Толкалина.

Любовь Толкалина состояла в гражданском браке с сыном Андрея Кончаловского Егором с 1996-го по 2009-й, но официально о расставании заявили только в 2017-м. В 2001-м у пары родилась дочь Мария. После разрыва отношений с Кончаловским, у актрисы был роман с Вячеславом Манучаровым, а в 2020-м первый раз официально вышла замуж за композитора Саймона Басса, но вскоре пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Любовь Толкалина показала парня 19-летнй дочери.