В ресторан по-новому: Роспотребнадзор определил правила для владельцев кафе

Роспотребнадзор составил проект новых правил оказания услуг, которые будут касаться всех рестораторов России. Эти требования придут на смену подзаконным актам, действующим только до конца текущего года, пишет РИА Новости.

Начиная с 2021 года все владельцы заведений общепита должны будут иметь площадку для написания отзывов онлайн. Проводить цензуру и удалять неугодные комментарии, если там не содержится брани или запрещенной законами РФ информации, нельзя, отзывы должны будут храниться в электронном виде не менее полугода.

Также рестораторы не смогут включать чаевые и различные дополнительные расходы в общий счет, выбор суммы для поощрения работы администраторов и официантов должен оставаться за посетителями ресторанов. В случае нарушений этого правила со стороны кафе и ресторанов можно будет потребовать вернуть незаконно включенную в счет сумму.

Со следующего года все заведения должны предоставлять своим клиентам не только меню с услугами и условиями оплаты, но и данные о калорийности блюд, содержании в них витаминов, количестве белков, жиров и углеводов.

Новый проект закрепил и право посетителей делать заказ на столик удаленно — по телефону или онлайн.

Следить за соблюдением новых требований и осуществлять проверки в ресторанах будут сотрудники Роспотребнадзора.

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