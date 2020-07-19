В ресторан по-новому: Роспотребнадзор определил правила для владельцев кафе
План изменений в работе заведений общественного питания разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Роспотребнадзор составил проект новых правил оказания услуг, которые будут касаться всех рестораторов России. Эти требования придут на смену подзаконным актам, действующим только до конца текущего года, пишет РИА Новости.
Начиная с 2021 года все владельцы заведений общепита должны будут иметь площадку для написания отзывов онлайн. Проводить цензуру и удалять неугодные комментарии, если там не содержится брани или запрещенной законами РФ информации, нельзя, отзывы должны будут храниться в электронном виде не менее полугода.
Также рестораторы не смогут включать чаевые и различные дополнительные расходы в общий счет, выбор суммы для поощрения работы администраторов и официантов должен оставаться за посетителями ресторанов. В случае нарушений этого правила со стороны кафе и ресторанов можно будет потребовать вернуть незаконно включенную в счет сумму.
Со следующего года все заведения должны предоставлять своим клиентам не только меню с услугами и условиями оплаты, но и данные о калорийности блюд, содержании в них витаминов, количестве белков, жиров и углеводов.
Новый проект закрепил и право посетителей делать заказ на столик удаленно — по телефону или онлайн.
Следить за соблюдением новых требований и осуществлять проверки в ресторанах будут сотрудники Роспотребнадзора.
5-tv.ru приводил мнение бывшего главного санитарного врача РФ Онищенко о том, насколько высок риск заразиться коронавирусом в летних кафе.
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