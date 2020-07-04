Насколько высок риск заразиться COVID-19 в летних кафе — мнение Онищенко
Бывший главный санитарный врач России заявил, что весь общепит должен работать при условии ответственного поведения владельцев и посетителей.
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Фото, видео: ТАСС / Махонин Андрей, /Исакова Анна, /Зеликов Александр, /Почуев Михаил
Посетителям летних кафе можно не опасаться заразиться коронавирусом, если и владельцы заведений, и клиенты соблюдают предписания Роспотребнадзора. Такое мнение высказал в интервью URA.RU бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
«Каждому в зависимости от конфигурации, площади зала или веранды дается предписание. Если то, что там предписано для данного конкретного предприятия соблюдается, то ничего страшного нет», —цитирует Онищенко агентство.
Эпидемиолог считает правильным решение властей некоторых регионов открыть летние кафе.
«Вообще весь общепит должен работать, хотя он и работал. Но при одном условии: каждый из нас, и все мы вместе будем ответственными», — заключил Онищенко.
В начале июня, как сообщал 5-tv.ru, Геннадий Онищенко высказывался за более решительное снятие в Москве введенных из-за коронавируса ограничений.
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