Появились детали нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша» Пескова

Нападение неизвестных преступников на частный дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова днем воскресенья, 19 июля закончилось смертью его сестры. 5-tv.ru узнал подробности случившегося.

Целью преступников было ограбление. Они дожидались, когда 83-летний Песков вернется домой, после чего перебрались через забор, проникли в дом и напали на пожилого мужчину и его сестру. Они связали обоих, возможно, пытали.

Для женщины все закончилось печально — она умерла от асфиксии, вероятно, вызванной засунутым ей в рот кляпом. Ее брату повезло больше, он выжил, но сейчас находится в больнице с потерей памяти, причиной которой может быть шок от пережитого ужаса или удар по голове.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Валерия Фокина подтвердила предварительные данные о случившемся.

«В полицию поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе. На месте работают сотрудники полиции и представители следственного комитета, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказала она в комментарии 5-tv.ru.

Нападение на дом Пескова подтвердил и учредитель завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин, сообщает ТАСС. Его сразу известили о случившемся, но подробностей он пока не знает.

«Со своей стороны поддержим Юрия Александровича», — заверил он.

Юрий Песков возглавлял завод «Ростсельмаш» в 1978–1996 годах, был не раз награжден орденами и премиями.

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