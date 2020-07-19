Кто получит выплаты после создания фонда поддержки одиноких родителей?

Депутаты Госдумы РФ рассчитывают к 1 ноября 2020 года определиться со всеми критериями, которым должны соответствовать получатели льгот от нового фонда по выплате алиментов на несовершеннолетних детей, пишет «Экономика сегодня».

Такая дата была выбрана неслучайно — именно тогда в России государство начнет регулировать поиск алиментных должников и стимулировать их платить деньги на содержание детей. Суммы выплат будут разниться от региона, но не должны составлять меньше прожиточного минимума в РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что рассчитывать на выплаты смогут не все родители-одиночки, а только те, кто не получает алиментов после развода. Но даже в таком случае количество таких людей составляет около 180 тысяч человек, и перед властями стоит вопрос не только расходования фонда алиментов, но и его пополнения.

Часть средств в фонд будет поступать из федерального и региональных бюджетов, но участвовать в сборе средств обязаны и сами должники. Проблема состоит в том, что часть из них скрывается от бывших жен и детей, а у других нет никакого источника дохода, из-за чего многие матери с детьми и сдаются, понимая тщетность попыток получить алименты.

Чтобы этого не происходило, требуется улучшить работу судебных приставов, а также ввести программы принудительных работ для злостных должников, чтобы с причитающейся им зарплаты вычитать часть средств на алименты для их отпрысков.

Идея создания подобного фонда обсуждалась не раз, началось все еще в 2008 году. Слишком большое количество сложностей много раз откладывало вопрос его создания, но сейчас велики шансы, что это все же случится. Основной проблемой даже после останется огромная статья расходов для фонда, в 2020 году она составляет около 156 миллиардов рублей в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Милонов с одобрением встретил инициативу ввести в РФ пособие для родителей-одиночек.