Видео: двухлетний заплаканный малыш в Подмосковье сбежал от побоев отчима

Двухлетний мальчик в одной пижаме в полном одиночестве бродил по совхозу «Останкино» в Дмитровском городском округе Подмосковья, пока не попался на глаза бдительной местной жительнице. Этот момент был снят камерами наблюдения в поселке.

Мальчика доставили в больницу, где были зафиксированы полученные малышом многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и перелом челюсти. Как оказалось, ребенок подвергался систематическим избиением со стороны отчима. 22-летний мужчина был задержан следователями, которым объяснил, что испытывал к ребенку сильную неприязнь.

Дело взяла под свой контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она объяснила, что ребенок в настоящий момент в полной безопасности. Он находится в больнице, активно играет и общается с персоналом.

Выяснилось, что семья недавно переехала в поселок, но раньше внимания к себе недопустимым поведением не привлекала. Мать родом из Тульской области, куда был сделан запрос, чтобы получить характеристику на семью и информацию о возможных родственниках. Если таковых не найдется, мальчика могут отдать в новую семью.

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