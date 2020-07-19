Известный музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга. Авария произошла 19 июля на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Как сообщил сам Барецкий 5-tv.ru, он врезался в машину ДПС, которая попыталась его остановить.

«Они стали меня тормозить, и я с размаху в них въехал. Не сильно так — боднул чуть-чуть», — сказал шоумен.

Twitter @dostoevskiy_fm

Он добавил, что на месте происшествия составили протокол, а сам он «немножко пошумел». По его словам, он спокойно ехал, когда ему вдруг «перекрыли дорогу».

Twitter @dostoevskiy_fm

В сети также появились кадры первых минут после аварии, на которых видно, что Барецкий пытается сдвинуть машину ДПС с места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге самосвал переехал мужчину.