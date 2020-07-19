«Боднул чуть-чуть»: Стас Барецкий врезался в машину ДПС в Петербурге — видео
Шоумен рассказал, что инспекторы ГАИ попытались его остановить.
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Фото, видео: Instagram @stas_bareckiy, 5-tv.ru
Известный музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга. Авария произошла 19 июля на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Как сообщил сам Барецкий 5-tv.ru, он врезался в машину ДПС, которая попыталась его остановить.
«Они стали меня тормозить, и я с размаху в них въехал. Не сильно так — боднул чуть-чуть», — сказал шоумен.
Он добавил, что на месте происшествия составили протокол, а сам он «немножко пошумел». По его словам, он спокойно ехал, когда ему вдруг «перекрыли дорогу».
В сети также появились кадры первых минут после аварии, на которых видно, что Барецкий пытается сдвинуть машину ДПС с места.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге самосвал переехал мужчину.
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