«Боднул чуть-чуть»: Стас Барецкий врезался в машину ДПС в Петербурге — видео

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Алиса Старжевская
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Шоумен рассказал, что инспекторы ГАИ попытались его остановить.

Фото, видео: Instagram @stas_bareckiy, 5-tv.ru

Известный музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга. Авария произошла 19 июля на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Как сообщил сам Барецкий 5-tv.ru, он врезался в машину ДПС, которая попыталась его остановить.

«Они стали меня тормозить, и я с размаху в них въехал. Не сильно так — боднул чуть-чуть», — сказал шоумен.

Twitter @dostoevskiy_fm

Он добавил, что на месте происшествия составили протокол, а сам он «немножко пошумел». По его словам, он спокойно ехал, когда ему вдруг «перекрыли дорогу».

Twitter @dostoevskiy_fm

В сети также появились кадры первых минут после аварии, на которых видно, что Барецкий пытается сдвинуть машину ДПС с места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге самосвал переехал мужчину.

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