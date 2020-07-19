Следователи продолжают работу у дома экс-директора «Ростсельмаша» Пескова
Правоохранительные органы ищут напавших на дом Юрия Пескова и убивших его сестру.
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Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru
Нападение на дом бывшего генерального директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова закончилось трагедией. Была убита его 80-летняя сестра, сам он с травмами и амнезией доставлен в местную больницу.
Неподалеку от места преступления дежурит наряд полиции, который останавливает с проверкой все проезжающие мимо автомобили. Причина в том, что преступники до сих пор не найдены, не удалось обнаружить в доме и следов наличных денег.
Следователям стало известно, что Песков незадолго до случившегося говорил знакомым, что намеревается снять приличную сумму, однако денег в доме найти не удалось. Сам же пострадавший подтвердить или опровергнуть эту информацию не может, так как от пережитого или сильного удара по голове лишился памяти.
Ранее 5-tv.ru писал о первых подробностях преступления в доме Юрия Пескова.
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