Следователи продолжают работу у дома экс-директора «Ростсельмаша» Пескова

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 39

Правоохранительные органы ищут напавших на дом Юрия Пескова и убивших его сестру.

Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru

Нападение на дом бывшего генерального директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова закончилось трагедией. Была убита его 80-летняя сестра, сам он с травмами и амнезией доставлен в местную больницу.

Неподалеку от места преступления дежурит наряд полиции, который останавливает с проверкой все проезжающие мимо автомобили. Причина в том, что преступники до сих пор не найдены, не удалось обнаружить в доме и следов наличных денег.

Следователям стало известно, что Песков незадолго до случившегося говорил знакомым, что намеревается снять приличную сумму, однако денег в доме найти не удалось. Сам же пострадавший подтвердить или опровергнуть эту информацию не может, так как от пережитого или сильного удара по голове лишился памяти.

Ранее 5-tv.ru писал о первых подробностях преступления в доме Юрия Пескова.

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