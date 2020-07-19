«Хороший мужик!» — Соседи рассказали об экс-директоре «Ростсельмаша»

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 99

Все село, где проживает Юрий Песков, потрясено громким нападением и убийством.

Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

Полиция продолжает искать преступников, которые вломились в дом 83-летнего бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области. Неизвестные связали пожилого мужчину и пытали его, а его 80-летнюю сестру убили.

Соседки Пескова прокомментировали случившееся для 5-tv.ru. По их словам, они не знают, кто мог совершить это страшное преступление.

«У нас все люди в ужасе», — сказали они.

Самого экс-директора «Ростсельмаша» они характеризуют исключительно положительно. Он помог им сохранить в селе почту, врача, а также много делал для всей деревни.

«Хороший мужик, хороший!» — уверенно сказали они.

Ранее 5-tv.ru сообщал первые детали нападения на дом Юрия Пескова.

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