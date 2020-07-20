🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, Луна в знаке Рака предостерегает от принятия серьезных решений. Идеален день для отдыха и медитации. Пора насытить организм «духовной пищей».

♈ Овен

Ваши личные демоны буквально сводят вас с ума, Овен. Время от времени мы все подвержены негативному воздействию, но это не повод впадать в затяжную депрессию. Вам необходимо срочно переключить сознание на нечто приятное. Например, отправиться в длительное путешествие. В противном случае — не за горами эмоциональное выгорание.

Космический совет: перестаньте контролировать всех вокруг. Для начала выстроите диалог с самим собой.

♉ Телец

Телец, вы обожаете грезить о чем-то прекрасном и грандиозном. При этом почему-то игнорируете знаки судьбы и не стремитесь реализовать свои идеи. Возможно, проблема в устаревших стереотипах, которые мешают вам быть свободным и по-настоящему счастливым. Докажите Вселенной и самому себе, что способны на большее!

Космический совет: пришло время реализовать самые смелые амбиции.

♊ Близнецы

Близнецы, длительная самоизоляция никому не давалась легко. Поверьте, вы — не единственный «страдалец». Настало время расставить все точки над «i», наладить контакт с окружающими, даже если это дается крайне тяжело. Лучшее, что можно сделать сегодня — выйти на открытый и честный диалог с оппонентом. Поверьте, вам станет гораздо легче.

Космический совет: вы страдаете от собственного эгоизма. Будьте чуть внимательнее к людям.

♋ Рак

Кажется, кто-то столкнулся с серьезными проблемами. Не так ли, Рак? Вспомните, сколько всего вам довелось пережить. Может ли эта ситуация сломить вас, усугубить положение? Звезды напоминают: ваше счастье только в ваших руках. Творите прекрасное. Не беспокойтесь о сиюминутных неурядицах.

Космический совет: любая проблема — бесценный опыт. Не стоит расстраиваться по пустякам.