🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, Луна в Раке не располагает к серьезным переменам. Лучше займитесь привычными делами, чтобы не усугубить ситуацию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, Луна в знаке Рака предостерегает от принятия серьезных решений. Идеален день для отдыха и медитации. Пора насытить организм «духовной пищей».
♈ Овен
Ваши личные демоны буквально сводят вас с ума, Овен. Время от времени мы все подвержены негативному воздействию, но это не повод впадать в затяжную депрессию. Вам необходимо срочно переключить сознание на нечто приятное. Например, отправиться в длительное путешествие. В противном случае — не за горами эмоциональное выгорание.
Космический совет: перестаньте контролировать всех вокруг. Для начала выстроите диалог с самим собой.
♉ Телец
Телец, вы обожаете грезить о чем-то прекрасном и грандиозном. При этом почему-то игнорируете знаки судьбы и не стремитесь реализовать свои идеи. Возможно, проблема в устаревших стереотипах, которые мешают вам быть свободным и по-настоящему счастливым. Докажите Вселенной и самому себе, что способны на большее!
Космический совет: пришло время реализовать самые смелые амбиции.
♊ Близнецы
Близнецы, длительная самоизоляция никому не давалась легко. Поверьте, вы — не единственный «страдалец». Настало время расставить все точки над «i», наладить контакт с окружающими, даже если это дается крайне тяжело. Лучшее, что можно сделать сегодня — выйти на открытый и честный диалог с оппонентом. Поверьте, вам станет гораздо легче.
Космический совет: вы страдаете от собственного эгоизма. Будьте чуть внимательнее к людям.
♋ Рак
Кажется, кто-то столкнулся с серьезными проблемами. Не так ли, Рак? Вспомните, сколько всего вам довелось пережить. Может ли эта ситуация сломить вас, усугубить положение? Звезды напоминают: ваше счастье только в ваших руках. Творите прекрасное. Не беспокойтесь о сиюминутных неурядицах.
Космический совет: любая проблема — бесценный опыт. Не стоит расстраиваться по пустякам.
♌ Лев
Лев, самое время задуматься, чего вам удалось достичь за последние полгода. Конечно, эти месяцы многое перевернули в вашем сознании. Возможно, изменились и жизненные принципы. Проведите анализ, подумайте, какие вершины важно покорить, и составьте подробный план. Впереди — увлекательное путешествие.
Космический совет: будьте благодарны за все, что с вами случилось. Впредь действуйте на опережение.
♍ Дева
Дева, вы настолько одержимы идеей быть лучше других, что не заметили, как растеряли энергию. Сегодня важно сделать паузу. Займитесь тем, что доставляет удовольствие: примите ванну с лепестками роз, почитайте книгу или помедитируйте. Истина в том, чтобы быть в гармонии с собой.
Космический совет: пора восстановить энергетический баланс. Прислушайтесь к своим желаниям.
♎ Весы
Весы, вы обладаете удивительной способностью сохранять спокойствие и разрешать проблемы в ситуации, когда, казалось бы, все уже потеряно. Мир, который вы создаете, безопасен. Потому окружающие стремятся быть к вам как можно ближе. Вероятно, среди «непрошенных гостей» вы отыщите спонсора, который поможет выстроить «мостик» к Олимпу. Прислушайтесь к своей интуиции.
Космический совет: присмотритесь к ближайшему окружению. Здесь есть тот, кто будет вам полезен.
♏ Скорпион
Скорпион, если судьба преподносит вам «лимон», значит ли это, что жизнь пошла под откос? Кажется, лучше сделать с ним прекрасный расслабляющий напиток и окунуться в пучину страстей! Сделайте себе сюрприз — действуйте спонтанно. Вам понравится!
Космический совет: погрузитесь в мир собственных фантазий. Иногда нужно и себя баловать.
♐ Стрелец
Что хорошего в трудоголизме, Стрелец? Вы полагаете, что лучше месяцы напролет проводить в душном офисе под грудой бумаг? Может пора сменить приоритеты и, наконец, позволить себе сделать передышку.? Выбор только за вами. Но помните: здоровье не купишь даже за большие деньги. Как и драгоценные часы жизни.
Космический совет: взгляните на проблему с другой стороны. А еще лучше — выбросьте ее из головы.
♑ Козерог
Козерог, 20 июля для вас — день не из легких. Придется четко контролировать свои эмоции, чтобы не задеть чувства окружающих. Обратите особое внимание на близких людей. Возможно, кому-то из них не хватает вашего участия. Забудьте про желание критиковать и больше слушайте. В противном случае — рискуете быть втянутым в крупный конфликт.
Космический совет: тщательно следите за своими словами. Велик риск спровоцировать ссору.
♒ Водолей
Водолей, порой, мы держимся за те вещи, которые уже без надобности. Почему-то некоторые из нас уверены, что лучшего уже не достичь. Может, всему виной преграды, которые вы выстроили сами? У вас появился шанс избавиться от гнетущих мыслей и ринуться вперед, в прекрасное будущее. Подумайте об этом…
Космический совет: перестаньте жить по «заезженной» схеме. Откройтесь миру.
♊ Рыбы
Рыбы, прекратите заниматься самобичеванием. Вы постоянно в смятении: правильный ли поступок совершили сегодня. А, может, облажались вчера… К чему эти долгие споры с внутренним «я»?! Смело идите навстречу прекрасному и перестаньте извиняться за каждое слово и жест. Помните, ваша жизнь и есть шедевр. Вы заслуживаете того, к чему стремитесь!
Космический совет: настало время принять себя таким, какой вы есть. Будьте уверены в собственных силах.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля.
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