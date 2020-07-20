Ученые обратили внимание на случаи аномального течения COVID-19 у женщин

Группа китайских ученых высказала предположение, что у женщин сложнее выявить COVID-19 при помощи тестов — результат могут исказить гормональные изменения. Как сообщают «Известия», в настоящее время сотрудники больницы Тунцзи в Шанхае изучили всего два подобных случая. У молодых пациенток с коронавирусом результаты теста ПЦР и симптомы менялись в разные периоды менструации.

Специалисты вели наблюдение за одной из пациенток с COVID-19. Перед госпитализацией у нее был получен положительный результат при анализе ПЦР. Отмечается, что в этот период у нее была менструация. В стационаре анализ показал отрицательный результат. А во время второго цикла он снова стал положительным.

Во втором описанном случае эксперты также обнаружили, что результаты анализа на коронавирус варьировались в зависимости от менструального цикла, в том числе и после выписки пациентки с отрицательным тестом.

«Эти наблюдения предполагают, что менструальный статус должен быть включен в протоколы наблюдения», — уверены китайские ученые.

Врач-гинеколог-репродуктолог Екатерина Ожогина отметила, что во время менструации показатели половых гормонов сильно снижаются, вплоть до нулевых значений, что ведет к ослаблению иммунитета.

«Выработка и активность иммунокомпетентных клеток снижается, и инфекционные агенты начинают активно размножаться. В этот период выявляемость возбудителя при проведении ПЦР-исследования будет значительно выше», — заявила Ожигина.

По мнению врача-инфекциониста Елены Беловой, эксперты пока имеют слишком мало исследованного материала, чтобы говорить о влиянии менструального цикла на симптомы и результаты тестов.

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