Instagram собирается составить конкуренцию TikTok

Разработчики соцсети Instagram, входящей в корпорацию Facebook, активируют новый видеоредактор коротких видео, способный конкурировать с популярным приложением TikTok. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что сервис может быть доступен уже в августе. Видеоредактор намереваются запустить одновременно в 50 странах мира. Подписчики смогут размещать ролики длиной в 15 секунд и накладывать на них музыку. Самые популярные попадут в раздел рекомендаций к просмотру.

Разработчики уже пытались дать жизнь похожему сервису, однако данное приложение оказалось неудачным детищем. Сейчас видеоредактор станет одной из функций непосредственно Instagram.

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