Instagram собирается составить конкуренцию TikTok
Видеоредактор коротких роликов может появиться уже в августе.
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
Разработчики соцсети Instagram, входящей в корпорацию Facebook, активируют новый видеоредактор коротких видео, способный конкурировать с популярным приложением TikTok. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Отмечается, что сервис может быть доступен уже в августе. Видеоредактор намереваются запустить одновременно в 50 странах мира. Подписчики смогут размещать ролики длиной в 15 секунд и накладывать на них музыку. Самые популярные попадут в раздел рекомендаций к просмотру.
Разработчики уже пытались дать жизнь похожему сервису, однако данное приложение оказалось неудачным детищем. Сейчас видеоредактор станет одной из функций непосредственно Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запустили музыкальный сервис Spotify.
Читайте также
82%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?