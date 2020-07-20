«Такие Дюймовочки бывают?» — звезда Comedy Women назвала свои «неидеальные» параметры
Актриса Надежда Ангарская шокировала признанием о размере обуви.
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Фото, видео: Instagram @nadezhdaanga
Звезда Comedy Women Надежда Ангарская нисколько не стесняется говорить о личных проблемах и частенько высмеивает свои недостатки. В то время как многие скрывают несовершенство своей фигуры, юмористка откровенно заявляет, что когда-то весила 130 килограммов. Такая честность, безусловно, подкупает.
Сегодня же Надежда раскрыла еще один необычный факт о себе. Несмотря на внушительную цифру, звезда не побоялась признаться, какой у нее размер ноги.
«Нет, это не обман зрения! У меня и правда большой размер ноги, а если быть точной — 42. Есть среди вас такие же Дюймовочки?» — иронично подметила селебрити.
Удивленные фолловеры сразу принялись критиковать артистку. Но не за якобы «постыдные 42», а за попытку выискать в себе недостаток. Очарованные талантом и обаянием Надежды поклонники настаивали, что она — идеал красоты.
«Наденька, ты что?! Такая красотка! Кому он нужен, размер ноги…»
«А у меня 42,5! Так что вы еще малышка!»
«Такие Дюймовочки бывают? Не смешите! Надя, ты прекрасна в своем теле!»
«Если честно я еще не встречала женщину с 42-м размером ноги, но вам идет!!!» — решительно констатировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru показал, какой была Надежда Ангарская до диеты.
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