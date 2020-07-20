Звезда Comedy Women Надежда Ангарская нисколько не стесняется говорить о личных проблемах и частенько высмеивает свои недостатки. В то время как многие скрывают несовершенство своей фигуры, юмористка откровенно заявляет, что когда-то весила 130 килограммов. Такая честность, безусловно, подкупает.

Сегодня же Надежда раскрыла еще один необычный факт о себе. Несмотря на внушительную цифру, звезда не побоялась признаться, какой у нее размер ноги.

«Нет, это не обман зрения! У меня и правда большой размер ноги, а если быть точной — 42. Есть среди вас такие же Дюймовочки?» — иронично подметила селебрити.

Instagram @nadezhdaanga

Удивленные фолловеры сразу принялись критиковать артистку. Но не за якобы «постыдные 42», а за попытку выискать в себе недостаток. Очарованные талантом и обаянием Надежды поклонники настаивали, что она — идеал красоты.

«Наденька, ты что?! Такая красотка! Кому он нужен, размер ноги…»

«А у меня 42,5! Так что вы еще малышка!»

«Такие Дюймовочки бывают? Не смешите! Надя, ты прекрасна в своем теле!»

«Если честно я еще не встречала женщину с 42-м размером ноги, но вам идет!!!» — решительно констатировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал, какой была Надежда Ангарская до диеты.