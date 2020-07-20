Летний зной и засуха уже привели к печальным последствиям на Урале. Лесные пожары грозят уничтожить крупнейший природный заповедник, под палящим солнцем гибнет сельхозурожай, без воды страдают дикие животные.



В ряде регионов из-за аномальной жары и лесных пожаров объявлен режим ЧС, в местных храмах даже устраивают молебны о ниспослании дождя. За ситуацией на Урале следит Кирилл Поляков