От засухи на Урале гибнут леса и сельхозугодья — видео
В ряде регионов из-за аномальной жары и лесных пожаров объявлен режим ЧС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Kopp; 5-tv.ru
Летний зной и засуха уже привели к печальным последствиям на Урале. Лесные пожары грозят уничтожить крупнейший природный заповедник, под палящим солнцем гибнет сельхозурожай, без воды страдают дикие животные.
В ряде регионов из-за аномальной жары и лесных пожаров объявлен режим ЧС, в местных храмах даже устраивают молебны о ниспослании дождя. За ситуацией на Урале следит Кирилл Поляков
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