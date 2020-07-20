Депутат парламента Бурятии погиб в ДТП
Смертельная авария произошла 19 июля.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков погиб в ДТП. О гибели народного избранника сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от пресс-службы парламента Бурятии.
«Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», — говорится в заявлении.
По данным агентства, парламентарий погиб в ДТП. Подробности смертельной аварии не приводится, известно только, что она произошла 19 июля.
Панихида и похороны пройдут 21 июля в селе Курумкан, где родился депутат.
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