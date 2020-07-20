Итальянские ученые доказали, что солнечный свет мгновенно убивает COVID-19
Исследователи Миланского государственного университета и Национального института астрофизики Италии поместили вирус в капельки воды и воздействовали на них ультрафиолетовыми лучами разного спектра.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima? Jochen Tack, Waltraud Grubitzsch, Cheng Min, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра убивает коронавирус в считанные секунды. К такому выводу пришли итальянские ученые, проведя ряд экспериментов.
Как рассказал РИА Новости профессор Миланского государственного университета, иммунолог Марио Клеричи, результаты исследования медиков Миланского университета и специалистов Национального института астрофизики Италии были опубликованы еще в июне. Ученые поместили Sars-CoV-2 в капельки воды, имитируя эффект, возникающий во время кашля или чихания инфицированного, в трех разных концентрациях. Низкая соответствовала ситуации, когда в помещении находится зараженный человек, высокая — положению больного с тяжелой формой COVID-19, а очень высокая вообще не имела аналогов в реальной жизни.
«Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — цитирует агентство доктора Клеричи.
Однако, как известно, при прохождении солнечных лучей сквозь атмосферу Земли УФ-С полностью поглощается, поэтому на следующем этапе исследователи проделали все то же самое с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), который достигает земной поверхности. Именно он нагревает воздух и вызывает появление загара у человека.
«Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%», — отметил ученый.
По его мнению, именно благодаря способности солнечных лучей убивать вирус, распространяющийся при кашле или разговоре с инфицированным, и объясняется снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и других странах Северного полушария в летний период. В Южном полушарии, где сейчас зима, и солнечное излучение менее активно, наблюдается пик эпидемии. Активное распространение коронавируса в Индии, Пакистане и Бангладеш Марио Клеричи объясняет муссонным климатом и социальными факторами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые обратили внимание на аномалии в диагностике COVID-19 у женщин.
- 20 июл
- Более 100 россиян доставили вывозным рейсом из Африки в Москву
- 20 июл
- Есть ли шанс вернуть деньги за отмененный тур? — мнение финомбудсмена
- 20 июл
- Ученые обратили внимание на случаи аномального течения COVID-19 у женщин
- 19 июл
- В США испугались запрета на вывоз зерна из России
- 19 июл
- В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины для детей
- 19 июл
- В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
- 19 июл
- Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства
- 18 июл
- Российский вирусолог развеяла миф о самом раннем симптоме COVID-19
- 18 июл
- Счастливой жизни не будет? Генсек ООН подвел итоги пандемии коронавируса
- 18 июл
- Названы сроки второй волны коронавируса в России
Читайте также
82%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?