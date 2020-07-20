Итальянские ученые доказали, что солнечный свет мгновенно убивает COVID-19

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра убивает коронавирус в считанные секунды. К такому выводу пришли итальянские ученые, проведя ряд экспериментов.

Как рассказал РИА Новости профессор Миланского государственного университета, иммунолог Марио Клеричи, результаты исследования медиков Миланского университета и специалистов Национального института астрофизики Италии были опубликованы еще в июне. Ученые поместили Sars-CoV-2 в капельки воды, имитируя эффект, возникающий во время кашля или чихания инфицированного, в трех разных концентрациях. Низкая соответствовала ситуации, когда в помещении находится зараженный человек, высокая — положению больного с тяжелой формой COVID-19, а очень высокая вообще не имела аналогов в реальной жизни.

«Все эти материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С). В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — цитирует агентство доктора Клеричи.

Однако, как известно, при прохождении солнечных лучей сквозь атмосферу Земли УФ-С полностью поглощается, поэтому на следующем этапе исследователи проделали все то же самое с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В), который достигает земной поверхности. Именно он нагревает воздух и вызывает появление загара у человека.

«Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считанные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%», — отметил ученый.

По его мнению, именно благодаря способности солнечных лучей убивать вирус, распространяющийся при кашле или разговоре с инфицированным, и объясняется снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и других странах Северного полушария в летний период. В Южном полушарии, где сейчас зима, и солнечное излучение менее активно, наблюдается пик эпидемии. Активное распространение коронавируса в Индии, Пакистане и Бангладеш Марио Клеричи объясняет муссонным климатом и социальными факторами.

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