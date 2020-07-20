«Невеста в кедах»: Семенович в белом платье показала самых красивых девушек
Экс-солистка группы «Блестящие» выложила в сеть кадры с девичника на Москве-реке.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Анна Семенович поделилась с поклонниками кадрами с девичника на Москве-реке, который собрала в честь дня рождения подруга артистки Ольга. На фото экс-солистка группы «Блестящие» в белом платье до земли и необычных розовых туфлях позирует на фоне воды в окружении девушек в ярких летних нарядах.
«Самые красивые девушки сегодня здесь», — подписала снимки Анна, пожелав имениннице, которую называет «моя курочка», быть счастливой.
Поклонники Семенович дружно отмечают в комментариях, что белое платье очень идет артистке, молодит ее и стройнит.
«Ну, вы тут самая красивая»
«Вы прям невеста. В кедах»
«Ой, какие красотки, платьица у вас, просто супер»
«Анечка, вы такая светлая девушка, как ромашечка»
«Пышногрудые красотки»
«Прям как ягодки из грядки», — восхищаются пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анна Семенович опубликовала пикантное видео из массажного кабинета.
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