«Невеста в кедах»: Семенович в белом платье показала самых красивых девушек

Анна Семенович поделилась с поклонниками кадрами с девичника на Москве-реке, который собрала в честь дня рождения подруга артистки Ольга. На фото экс-солистка группы «Блестящие» в белом платье до земли и необычных розовых туфлях позирует на фоне воды в окружении девушек в ярких летних нарядах.

«Самые красивые девушки сегодня здесь», — подписала снимки Анна, пожелав имениннице, которую называет «моя курочка», быть счастливой.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники Семенович дружно отмечают в комментариях, что белое платье очень идет артистке, молодит ее и стройнит.

«Ну, вы тут самая красивая»

«Вы прям невеста. В кедах»

«Ой, какие красотки, платьица у вас, просто супер»

«Анечка, вы такая светлая девушка, как ромашечка»

«Пышногрудые красотки»

«Прям как ягодки из грядки», — восхищаются пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Анна Семенович опубликовала пикантное видео из массажного кабинета.