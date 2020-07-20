Первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

В сети появились первые кадры с места аварии на юго-востоке Москвы с участием общественного транспорта. Там автобус протаранил остановочный павильон.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пешехода. Один из пострадавших находится под автобусом без признаков жизни, его пытаются извлечь из-под машины.

Известно, что автобус следовал по маршруту улица Саратовская — улица Головачева.