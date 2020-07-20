Первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

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Марина Неруцких
Срочная новость 225

По предварительной информации, двое пострадавших находились на остановке, которую протаранил общественный транспорт.

Первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: ВКонтакте @vlublino

В сети появились первые кадры с места аварии на юго-востоке Москвы с участием общественного транспорта. Там автобус протаранил остановочный павильон.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пешехода. Один из пострадавших находится под автобусом без признаков жизни, его пытаются извлечь из-под машины.

Известно, что автобус следовал по маршруту улица Саратовская — улица Головачева.

ВКонтакте @vlublino

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Первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

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