«Козленочком станешь!» — Гришаева не разрешила мужу есть сено

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Светлана Александрова
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Актриса отдыхает с супругом в Сочи и поделилась с поклонниками кадром с экскурсии на эко-ферму.

Фото, видео: Instagram @grishaevanonna

Известная актриса Нонна Гришаева отдыхает сейчас в Сочи вместе с мужем — актером и режиссером Александром Нестеровым и периодически делится со своими поклонниками кадрами путешествий по окрестностям курортного города. Накануне звезда фильма «День Радио» развеселила пользователей забавным снимком с эко-фермы, где она и ее супруг близко познакомились с козьим семейством.

«Саша, не ешь сено, козленочком станешь», — подписала актриса фото, на котором ее муж стоит на четвереньках в загоне для животных.

Instagram @grishaevanonna

Подписчики оценили юмор Гришаевой и стараются придумать остроумные комментарии к фотографии.

«Довели мужа. Совсем изголодал»

«Самое главное, что Козлом не стал, с большими рогами от жены»

«И сколько стоит мастер-класс для людей „Как правильно есть сено…“ от главного парнокопытного специалиста фермы?»

«Компания веселая и дружелюбная!»

«Вы молодцы. Я рад за таких людей, которые на одной волне», — пишут пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, фотосессию с козлом (кстати, тоже в Сочи) устроила известная телеведущая Анфиса Чехова.

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