«Козленочком станешь!» — Гришаева не разрешила мужу есть сено
Актриса отдыхает с супругом в Сочи и поделилась с поклонниками кадром с экскурсии на эко-ферму.
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Фото, видео: Instagram @grishaevanonna
Известная актриса Нонна Гришаева отдыхает сейчас в Сочи вместе с мужем — актером и режиссером Александром Нестеровым и периодически делится со своими поклонниками кадрами путешествий по окрестностям курортного города. Накануне звезда фильма «День Радио» развеселила пользователей забавным снимком с эко-фермы, где она и ее супруг близко познакомились с козьим семейством.
«Саша, не ешь сено, козленочком станешь», — подписала актриса фото, на котором ее муж стоит на четвереньках в загоне для животных.
Подписчики оценили юмор Гришаевой и стараются придумать остроумные комментарии к фотографии.
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«Вы молодцы. Я рад за таких людей, которые на одной волне», — пишут пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, фотосессию с козлом (кстати, тоже в Сочи) устроила известная телеведущая Анфиса Чехова.
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