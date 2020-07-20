Известная актриса Нонна Гришаева отдыхает сейчас в Сочи вместе с мужем — актером и режиссером Александром Нестеровым и периодически делится со своими поклонниками кадрами путешествий по окрестностям курортного города. Накануне звезда фильма «День Радио» развеселила пользователей забавным снимком с эко-фермы, где она и ее супруг близко познакомились с козьим семейством.

«Саша, не ешь сено, козленочком станешь», — подписала актриса фото, на котором ее муж стоит на четвереньках в загоне для животных.

Instagram @grishaevanonna

Подписчики оценили юмор Гришаевой и стараются придумать остроумные комментарии к фотографии.

«Довели мужа. Совсем изголодал»

«Самое главное, что Козлом не стал, с большими рогами от жены»

«И сколько стоит мастер-класс для людей „Как правильно есть сено…“ от главного парнокопытного специалиста фермы?»

«Компания веселая и дружелюбная!»

«Вы молодцы. Я рад за таких людей, которые на одной волне», — пишут пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, фотосессию с козлом (кстати, тоже в Сочи) устроила известная телеведущая Анфиса Чехова.