Артисты Киркорова подрабатывают на мойке, чтобы выжить

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Светлана Александрова
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Король российской эстрады признался, что творческие коллективы переживают тяжелые времена, закончатся они по мнению поп-звезды, еще не скоро.

Артисты Киркорова подрабатывают на мойке, чтобы выжить

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Филипп Киркоров признался, что из-за коронавируса сотрудники его коллектива вынуждены подрабатывать на автомойке и в колхозе, чтобы выжить в отсутствие концертов. Откровение звезды российской эстрады прозвучало за кулисами музыкального фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии, на открытии которого выступил артист.

«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — цитирует Киркорова «Собеседник.ru».

И, по мнению певца, никаких улучшений в ближайшем будущем ждать не приходится — шоу-бизнес выбит из колеи как минимум года на два. Отдельные выступления и фестивали проходить будут, но потребуется время, чтобы публика снова смогла себе позволить отправиться на концерт, заплатив за удовольствие больше десяти тысяч рублей.

Самому народному артисту России подрабатывать в колхозе не грозит — по его признанию, его накоплений хватит не только на два года, но и на десять лет.

«За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить», — поделился Киркоров.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров признался, что заставило его однажды решиться на кражу в аэропорту Сингапура.

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