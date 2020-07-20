Умер композитор Евгений Родыгин

Ушел из жизни известный на Урале композитор, народный артист России Евгений Родыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз композиторов Свердловской области.

«Да, скончался вчера, ему было 95 лет», — приводит агентство слова собеседника.

О причине смерти не сообщается. Информации о месте и времени прощания тоже пока нет.

Евгений Родыгин родился в Пермском крае, в детстве переехал с семьей в Свердловскую область, где начал учиться игре на баяне. Во время Великой Отечественной войны он служил в музвзводе, выступал перед бойцами с собственным ансамблем и тогда же начал сочинять музыку. А после войны вернулся в Свердловск и поступил в консерваторию.

Основным жанром в творчестве композитора является песня. Наиболее популярные произведения он написал, работая в Уральском народном хоре: «Ой, рябина кудрявая», «Белым снегом», «Едут новоселы» и другие. Он также написал музыку к известному советскому мультфильму «Синюшкин колодец» по сказке Бажова, а также к спектаклям Свердловского театра драмы и фильмам.

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