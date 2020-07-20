Умер композитор Евгений Родыгин
Автору музыки к советскому мультфильму «Синюшкин колодец» было 95 лет.
Фото: ТАСС / Семехин Анатолий,т/ф
Ушел из жизни известный на Урале композитор, народный артист России Евгений Родыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз композиторов Свердловской области.
«Да, скончался вчера, ему было 95 лет», — приводит агентство слова собеседника.
О причине смерти не сообщается. Информации о месте и времени прощания тоже пока нет.
Евгений Родыгин родился в Пермском крае, в детстве переехал с семьей в Свердловскую область, где начал учиться игре на баяне. Во время Великой Отечественной войны он служил в музвзводе, выступал перед бойцами с собственным ансамблем и тогда же начал сочинять музыку. А после войны вернулся в Свердловск и поступил в консерваторию.
Основным жанром в творчестве композитора является песня. Наиболее популярные произведения он написал, работая в Уральском народном хоре: «Ой, рябина кудрявая», «Белым снегом», «Едут новоселы» и другие. Он также написал музыку к известному советскому мультфильму «Синюшкин колодец» по сказке Бажова, а также к спектаклям Свердловского театра драмы и фильмам.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти джазового композитора Николая Капустина. Близкий друг Андрея Кончаловского умер от осложнений коронавируса.
Читайте также
65%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?