Автору музыки к советскому мультфильму «Синюшкин колодец» было 95 лет.

Умер композитор Евгений Родыгин

Фото: ТАСС / Семехин Анатолий,т/ф

Ушел из жизни известный на Урале композитор, народный артист России Евгений Родыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз композиторов Свердловской области.

«Да, скончался вчера, ему было 95 лет», — приводит агентство слова собеседника.

О причине смерти не сообщается. Информации о месте и времени прощания тоже пока нет.

Евгений Родыгин родился в Пермском крае, в детстве переехал с семьей в Свердловскую область, где начал учиться игре на баяне. Во время Великой Отечественной войны он служил в музвзводе, выступал перед бойцами с собственным ансамблем и тогда же начал сочинять музыку. А после войны вернулся в Свердловск и поступил в консерваторию.

Основным жанром в творчестве композитора является песня. Наиболее популярные произведения он написал, работая в Уральском народном хоре: «Ой, рябина кудрявая», «Белым снегом», «Едут новоселы» и другие. Он также написал музыку к известному советскому мультфильму «Синюшкин колодец» по сказке Бажова, а также к спектаклям Свердловского театра драмы и фильмам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти джазового композитора Николая Капустина. Близкий друг Андрея Кончаловского умер от осложнений коронавируса.

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