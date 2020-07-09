Умер композитор и друг Андрея Кончаловского

В Москве скончался Николай Капустин, близкий друг Андрея Кончаловского. Причиной мог стать коронавирус. Джазовому композитору было 82 года, пишет KP.RU.

Музыкант скончался еще 2 июля, но сообщили об этом лишь неделю спустя. Как стало известно, диагноз COVID-19 Капустину поставили ранее, когда тест на наличие вируса в организме оказался положительным.

Николай Капустин был пианистом и композитором, настоящей страстью которого был джаз. В молодости во время учебы в Москве он сдружился с Андреем Кончаловским, который позже привел его в свой дом и познакомил с отцом Сергеем Кончаловским. Прославленный поэт и драматург помог бедному юноше, предложив вместо общежития поселиться у них.

Именно в гостях у Кончаловских будущий композитор впервые услышал джазовую музыку и увлекся ею. Он писал произведения для многих инструментов — фортепиано, скрипки, других струнных и клавишных, но часть его композиций так и не увидела большой свет. Сейчас они хранятся у его сына Антона, физика-теоретика Калифорнийского университета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва прощается со скончавшимся Виктором Проскуриным.