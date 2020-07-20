Более полутора тысяч туристов эвакуированы в Челябинской области
Лесные пожары вплотную подступают к популярным пляжам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Tohir; 5-tv.ru
С берегов озера Тургояк в Челябинской области срочно эвакуировали более полутора тысяч туристов. К популярным пляжам подступают лесные пожары.
Впрочем, не все отдыхающие торопятся покинуть территорию. Одни пытаются помочь спасателям, другие продолжают устраивать пикники. Тем временем справиться с огнем пока не удается.
Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели в Миассе. Местные жители там уже несколько дней жалуются на запах гари. Сотрудники МЧС призывают людей отказаться от поездок в лес.
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