Более полутора тысяч туристов эвакуированы в Челябинской области

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Лесные пожары вплотную подступают к популярным пляжам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Tohir; 5-tv.ru

С берегов озера Тургояк в Челябинской области срочно эвакуировали более полутора тысяч туристов. К популярным пляжам подступают лесные пожары.

Впрочем, не все отдыхающие торопятся покинуть территорию. Одни пытаются помочь спасателям, другие продолжают устраивать пикники. Тем временем справиться с огнем пока не удается.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели в Миассе. Местные жители там уже несколько дней жалуются на запах гари. Сотрудники МЧС призывают людей отказаться от поездок в лес.

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