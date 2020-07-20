В Минздраве опровергли информацию о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19

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Василий Заика
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По данным агентства Bloomberg, якобы некоторые бизнесмены и политические деятели имели доступ к препарату.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON via; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов опроверг информацию о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса. По его словам, в настоящее время продолжаются клинические испытания препарата, разработанного в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи.

Чиновник отметил, что вакцина от COVID-19 отсутствует в гражданском обороте. Ее использование бизнесменами и политическими деятелями не представляется возможным.

«Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний, в соответствии с законодательством, будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинических исследований невозможно», — сказал Алексей Кузнецов.

Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждает, что якобы представители российской элиты с апреля имели доступ к препарату от COVID-19. Авторы отмечают, что в процесс вакцинации якобы были вовлечены сотни человек. Реальных доказательств вышесказанному издание не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.

Тема:
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