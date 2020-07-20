В РФПИ заявили о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 миллионов россиян

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Василий Заика
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По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, российские власти одобрят препарат от коронавируса уже в августе.

В РФПИ заявили о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 миллионов россиян

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

Тема:
Эпидемия коронавируса

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса в ближайшее время пoрядка 50 миллионов жителей РФ.

По его словам, отечественный препарат от COVID-19, который разрабатывается в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи на основе аденовируса, успешно прoшел начальную фазу испытаний. Вторую стадию исследований планируют закончить к 3 августа. Участие в ней примут добровольцы из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и африканских стран.

Одновременно с этим в РФПИ ожидают одобрения вакцины регулятoрами уже в августе. В дальнейшем должно начаться массовое производство препарата на базе предприятий «Р-Фарм» и Alium. Власти стран-партнеров могут одобрить вакцину от коронавируса в сентябре. По мнению Кирилла Дмитриева, масштабный выпуск препарата может существеннo ослабить вторую волну пандемии нового внеклеточного агента.

«Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру», — сказал Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что по данным РФПИ в 2021 году ученые произведут более трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве опровергли информацию о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19

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