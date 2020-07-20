Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался в реанимации

Легендарный телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации, сообщил канал НТВ, на котором он вел прогноз погоды в течение многих лет.

Отмечается, что в последние годы Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В декабре 2018 года телеведущий рассказал о своей болезни и о смерти его супруги от лейкемии. Несмотря на тяжелый недуг, ведущий до последнего выходил в эфир и сам писал свои тексты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Александра Беляева. Ему был 71 год. Беляев был не только ведущим прогноза погоды на канале НТВ, но и известным советским и российским ученым-гидрологом, а также кандидатом географических наук. С начала 70-х годов он работал в Институте географии РАН.