Прохор Шаляпин выразил соболезнования родным и близким географа-гидролога, знаменитого ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева. Известный ученый скончался в возрасте 71 года в реанимации. Сам певец познакомился с ним в 2018 году, когда его пригласили вести программу на смену Беляеву.

«Я выражаю глубокие соболезнования всем близким. Я считаю, что это огромная утрата для всего российского телевидения. Я не могу сдержать эмоций, мне очень его жалко, потому что это был очень добрый человек. Светлый, добрый, душевный… Именно как человек, я уж не говорю о том, что это, конечно, самый известный в стране ведущий прогноза погоды», — сказал Шаляпин.

Он подчеркнул, что уход Беляева с НТВ в 2018 году был связан именно с состоянием здоровья ученого. По словам артиста, к своему сменщику тот отнесся очень радушно, хоть и подтрунивал над ним.

«Я начал вести без претензий, потому что он был настоящий профессионал своего дела. Он метеоролог, он профессор, я, к сожалению, не имею такого образования. Он всегда шутил про мои пиджаки, костюмы, ему очень нравились мои яркие наряды в кадре. Когда мы с ним познакомились, мы обнялись, как будто он мой родственник, мой отец или старший брат. У нас были очень теплые отношения, поэтому для меня это прямо удар», — сказал Шаляпин.

Александру Беляеву был 71 год. Как писал ранее 5-tv.ru, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Беляев был не только ведущим прогноза погоды на канале НТВ, но и известным советским и российским ученым-гидрологом, а также кандидатом географических наук. С начала 70-х годов он работал в Институте географии РАН.