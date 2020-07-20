Мишустин поручил кабмину контролировать ситуацию с лесными пожарами

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В Сибири и на Дальнем Востоке зарегистрировано 155 очагов возгорания на площади 33 тысячи гектаров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

Ситуацию с лесными пожарами обсудили в правительстве. Наиболее сложная обстановка сегодня в Югре и на Дальнем Востоке. Зарегистрировано 155 пожаров на площади в 33 тысячи гектаров. Премьер-министр поручил кабмину держать ситуацию на контроле, а в случае необходимости увеличить группировку спасателей.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин затронул и тему несанкционированных свалок. На их ликвидацию выделят более 3,5 миллиарда рублей.

«Это нам позволит рекультивировать крупные несанкционированные мусорные свалки и полигоны в республиках Северная Осетия — Алания, Тверской, Липецкой, Тульской, Нижегородской областях и Республике Татарстан. Такая же работа идет и в Московской области, где к рекультивации готовятся четыре крупных мусорных полигона», — заявил глава кабмина.

В правительстве объявили и о новых мерах поддержки аграриев. Пострадавшие из-за пандемии сельхозпроизводители смогут воспользоваться отсрочкой платежей по льготным кредитам. На эти цели выделят 10 миллиардов рублей.

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