Двадцать миллионов интернет-пользователей стали жертвами утечки личных данных
Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; 5-tv.ru
В Интернете в открытом доступе оказались личные данные 20 миллионов человек. Все они — пользователей бесплатных сервисов, которые можно свободно скачать из сети. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян. Об этом заявили в одной из крупнейших исследовательских компаний.
По данным экспертов в сеть утекли больше тысячи терабайтов информации, которая содержит электронные адреса пользователей, незашифрованные пароли и данные о моделях смартфонов. Утечкой могут воспользовался мошенники для спам-рассылок, слежки и даже шантажа.
Читайте также
51%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?