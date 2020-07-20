Двадцать миллионов интернет-пользователей стали жертвами утечки личных данных

В Интернете в открытом доступе оказались личные данные 20 миллионов человек. Все они — пользователей бесплатных сервисов, которые можно свободно скачать из сети. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян. Об этом заявили в одной из крупнейших исследовательских компаний.

По данным экспертов в сеть утекли больше тысячи терабайтов информации, которая содержит электронные адреса пользователей, незашифрованные пароли и данные о моделях смартфонов. Утечкой могут воспользовался мошенники для спам-рассылок, слежки и даже шантажа.