Двадцать миллионов интернет-пользователей стали жертвами утечки личных данных

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Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; 5-tv.ru

В Интернете в открытом доступе оказались личные данные 20 миллионов человек. Все они — пользователей бесплатных сервисов, которые можно свободно скачать из сети. Среди пострадавших могут быть сотни тысяч россиян. Об этом заявили в одной из крупнейших исследовательских компаний.

По данным экспертов в сеть утекли больше тысячи терабайтов информации, которая содержит электронные адреса пользователей, незашифрованные пароли и данные о моделях смартфонов. Утечкой могут воспользовался мошенники для спам-рассылок, слежки и даже шантажа.

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