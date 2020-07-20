«Никто бы не назначил пенальти»: Экс-арбитр ФИФА — о борьбе Соболева и Жиркова
Игроки «Спартака» и «Зенита» стали участниками спорного эпизода в матче полуфинала Кубка России.
Фото: ТАСС / Демьянчук Александр
Глава департамента судейства РФС и бывший арбитр ФИФА Виктор Кашшаи прокомментировал спорный эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в ходе матча «Зенит-Спартак» полуфинала Кубка России. В штрафной «сине-бело-голубых» между футболистами произошла борьба — Жирков схватил Соболева за футболку и оба упали. Судейская бригада не назначила пенальти и не стала обращаться за помощью к WAR.
Как заявил Кашшаи во время пресс-конференции, в данной ситуации WAR и не должен был вмешиваться. По его словам, явной ошибки в этом эпизоде допущено не было.
«После матча я выслал данный фрагмент десяти судьям в Европе. Из десяти человек ни один не сказал, что назначил бы пенальти в такой ситуации. Полностью поддерживаю решение арбитра», — сказал Кашшаи, чьи слова приводит «Спорт-экспресс».
Матч «Зенит-Спартак» закончился победой петербургской команды со счетом 2:1. Таким образом, «сине-бело-голубые» вышли в финал кубка уже в пятый раз.
Ранее 5-tv.ru писал, что спортивный обозреватель предсказал «Зениту» золотой дубль.
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