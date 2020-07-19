Спортивный обозреватель напророчил «Зениту» золотой дубль

После принципиально важного матча между командами «Зенит» и «Спартак», завершившегося со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых, спортивный обозреватель Виктор Шпитальник рассказал 5-tv.ru, как он оценивает прошедшую игру и чего ждет от встречи «Зенита» с «Химками». Эксперт похвалил игроков и тренерский штаб обеих команд, отметив, что победа далась команде из Петербурга не так легко, как могла бы.

«То, что „Зенит“ выиграет, предсказывалось, но на поле это была игра равных, — сказал журналист. — Но победа была заслуженна, так что „Зенит“ шагает дальше».

Стимул сине-бело-голубых в том, чтобы выиграть и Чемпионат страны, и Кубок.

«Благодаря своему чемпионству „Зенит“ имеет прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, Кубок для него может быть лишь дополнительным трофеем и возможностью сделать золотой дубль сезона», — отметил Шпитальник, напомнив, что команде уже давно не удавалось добиться такого результата.

По поводу предстоящего финала «Зенита» с «Химками» он также сделал прогноз на победу первых, с уверенностью заявив, что шансы «Зенита» очень велики, и это ни для кого не секрет.

«Сенсацией будет, если победят „Химки“, но процент на это мал», — подытожил спортивный комментатор.

5-tv.ru ранее писал, что во время игры «Спартака» и «Зенита» на трибунах завязалась драка между болельщиками двух команд.