Спортивный обозреватель напророчил «Зениту» золотой дубль

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 33

Журналист Виктор Шпитальник назвал объективные причины для такого мнения.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

После принципиально важного матча между командами «Зенит» и «Спартак», завершившегося со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых, спортивный обозреватель Виктор Шпитальник рассказал 5-tv.ru, как он оценивает прошедшую игру и чего ждет от встречи «Зенита» с «Химками». Эксперт похвалил игроков и тренерский штаб обеих команд, отметив, что победа далась команде из Петербурга не так легко, как могла бы.

«То, что „Зенит“ выиграет, предсказывалось, но на поле это была игра равных, — сказал журналист. — Но победа была заслуженна, так что „Зенит“ шагает дальше».

Стимул сине-бело-голубых в том, чтобы выиграть и Чемпионат страны, и Кубок.

«Благодаря своему чемпионству „Зенит“ имеет прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, Кубок для него может быть лишь дополнительным трофеем и возможностью сделать золотой дубль сезона», — отметил Шпитальник, напомнив, что команде уже давно не удавалось добиться такого результата.

По поводу предстоящего финала «Зенита» с «Химками» он также сделал прогноз на победу первых, с уверенностью заявив, что шансы «Зенита» очень велики, и это ни для кого не секрет.

«Сенсацией будет, если победят „Химки“, но процент на это мал», — подытожил спортивный комментатор.

5-tv.ru ранее писал, что во время игры «Спартака» и «Зенита» на трибунах завязалась драка между болельщиками двух команд.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.71
0.48 81.68
0.45
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?

Последние новости

22:45
Потеряна связь с самолетом Ан-2 в Бурятии
22:41
«Боднул чуть-чуть»: Стас Барецкий врезался в машину ДПС в Петербурге — видео
22:30
Спортивный обозреватель напророчил «Зениту» золотой дубль
22:14
Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации
21:59
Совсем не Золушка: стало известно о доходах Мирославы Карпович
21:47
«Хороший мужик!» — Соседи рассказали об экс-директоре «Ростсельмаша»

Сейчас читают

«Зенит» обыграл «Спартак» и теперь претендует на Суперкубок и золотой дубль
В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок