Видео: Путин поддержал перенос «Бессмертного полка»

Эфирная новость 24

Глава государства пообещал, что в следующем году он традиционно пройдет «широко, мощно, по достоинству».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru

Разговор президента с судостроителями вышел за рамки производственных тем. Так, один из вопросов касался переноса даты шествия «Бессмертного полка». Владимир Путин подчеркнул, что эта акция не предполагает необходимую сейчас дистанцию между людьми.

«Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы народ российский продемонстрировал единство свое перед лицом памяти нашей, отцов наших, дедов, прадедов. А что это значит? А значит, что люди идут… плечом к плечу. Вы правильно сказали. Я предлагал перенести это на день Военно-морского флота, но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому как бы нам нее хотелось, придется перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству. Красиво, так, как мы можем это делать и делали до сих пор», — подчеркнул президент.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на трех главных российских верфях сегодня одновременно заложили шесть суперсовременных боевых кораблей. Две атомные подлодки — в Северодвинске. Два фрегата с гиперзвуковыми ракетами в Петербурге. И — впервые в стране — началось строительство двух новейших универсальных десантных вертолетоносцев — на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Владимир Путин лично приехал в Крым, чтобы принять участие в церемонии.

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