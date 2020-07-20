Видео: Путин поддержал перенос «Бессмертного полка»
Глава государства пообещал, что в следующем году он традиционно пройдет «широко, мощно, по достоинству».
Закрыть
Смотрите также:
«Удача в жизни»: Дмитрий Песков рассказал о работе с Владимиром Путиным
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесено с 26 июля
Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за продвижение значимых проектов
«Ради шутки»: подозреваемые признали свою вину в появлении фото нацистов во время акции «Бессмертный полк-онлайн»
«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
Видео: На открытии Ржевского мемориала Путин передал записку одному из ветеранов
«Этот подвиг нельзя замазать ложью» — Путин на открытии Ржевского мемориала
Путин призвал россиян высказать мнение по поправкам в Конституцию — видео
Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату
«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»
«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни
На Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде
В Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю
Александр Беглов проехал с ветеранами на «трамвае победы» в Петербурге
Список немецких знамен и штандартов, брошенных к мавзолею 24 июня 1945 года
Путин оценил проведение Парада Победы в Москве
Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Аэростаты подняли в воздух 18-метровый флаг России в Краснодаре — видео
В память о страшной войне: Путин посетил главный храм Вооруженных сил России
«И вдруг, все тихо-тихо»: каким было начало ВОВ по воспоминаниям ветеранов
Путин подписал указ о присуждении Государственных премий
Приглашенные на Парад Победы в Москву ветераны находятся на карантине
Какие российские города вошли в число претендентов на звание «Город трудовой доблести»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru
Разговор президента с судостроителями вышел за рамки производственных тем. Так, один из вопросов касался переноса даты шествия «Бессмертного полка». Владимир Путин подчеркнул, что эта акция не предполагает необходимую сейчас дистанцию между людьми.
«Весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы народ российский продемонстрировал единство свое перед лицом памяти нашей, отцов наших, дедов, прадедов. А что это значит? А значит, что люди идут… плечом к плечу. Вы правильно сказали. Я предлагал перенести это на день Военно-морского флота, но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому как бы нам нее хотелось, придется перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству. Красиво, так, как мы можем это делать и делали до сих пор», — подчеркнул президент.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на трех главных российских верфях сегодня одновременно заложили шесть суперсовременных боевых кораблей. Две атомные подлодки — в Северодвинске. Два фрегата с гиперзвуковыми ракетами в Петербурге. И — впервые в стране — началось строительство двух новейших универсальных десантных вертолетоносцев — на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Владимир Путин лично приехал в Крым, чтобы принять участие в церемонии.
Читайте также
51%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?